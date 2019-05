Тенис Джокович на полуфинал в Мадрид без игра, Чилич се отказа 10 май 2019 | 13:59 0



Първата ракета в света Новак Джокович се класира за полуфиналите на Мастърс турнира в Мадрид без игра, след като съперникът му Марин Чилич не излезе на корта. Сърбинът трябваше да спори с Марин Чилич на четвъртфиналите днес, но хърватинът уведоми организаторите, че не е в състояние да играе след безсънна нощ заради хранително натравяне. Dear fans, @mutuamadridopen organizers, @DjokerNole I am sorry to announce that I must withdraw from today's match. I have had a terrible night dealing with a case of food poisoning. I am extremely disappointed to have my time in Madrid end in this way. Thank you for the support. — Marin Cilic (@cilic_marin) May 10, 2019 "За съжаление съм принуден да се откажа от днешния мач. Имах ужасна нощ заради хранително натравяне. Разстроен съм, че участието ми в Мадрид трябва да приключи по този начин. Благодаря за подкрепата", написа Чилич в "Туитър". За място на финала Джокович ще спори с победителя от мача между Роджър Федерер (Швейцария) и Доминик Тийм (Австрия). 0



