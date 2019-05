Испания Туре Яя приключи с футбола 10 май 2019 | 13:49 - Обновена 1



“Яя взе решение да се оттегли като шампион. Той е един от най-добрите африкански играчи и записа една от най-впечатляващите кариера в историята на играта на този континент. Физическото му състояние позволява да играе поне още пет години на необходимото ниво, но взехме решение, че след като е преминал през отбори като Барселона и Манчестър Сити, няма как да слезе на по-ниско ниво”, коментира агентът му Димитри Селюк пред Sport 24.







Опитният халф има по седем спечелени трофея с каталунците и “гражданите”, а през 2015 вдигна и Купата на африканските нации с родната си страна, като в случая бе и капитан на селекцията. Селюк добави още, че следващата стъпка на Туре ще бъде треньорска кариера, в която е убеден, че ще постигне дори повече, отколкото като играч.



