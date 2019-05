Моторни спортове Микелсен оглави шейкдауна на рали Чили (видео) 10 май 2019 | 13:08 - Обновена 0



Happy days! A confidence boost for @AMikkelsenRally - fastest in a drying Shakedown stage - report to follow.......#wrclive pic.twitter.com/cBttyTxgk4 — World Rally Championship (@OfficialWRC) May 9, 2019 Пилотът на Hyundai Андреас Микелсен бе най-бърз в шейкдауна на рали Чили и демонстрира, че добрата му форма не го е напуснала. Норвежецът спечели второ място на финала в Аржентина преди две седмици след не особено добър старт. Шейкдаун отсечката в Чили Микелсен премина за 4:46.4 мин и бе по-бърз със секунда от втория – пилотът на Toyota От Танак. Дъжд направи шейкдаун фазата кална, но с времето условията се подобриха и при последното преминаване състезателите дадоха най-добри времена. Шейкдаунът позволи на състезателите да пробват трасетата на Чили, която е първият нов домакин в Световния рали шампионат (WRC) след България през 2010 година. Защитаващият титлата си от 2018-а Себастиен Ожие със Citroen C3 бе най-бърз при първото преминаване, но не успя да подобри особено времето си и в крайна сметка остана седми. Съотборникът на Танак – Яри-Мати Латвала допълни топ 3, следван от временния лидер в шампионата – Тиери Нювил с Hyundai, който има възможност този уикенд да запише трета поредна победа след успехите в Корсика и Аржентина. Елфин Еванс с Ford Fiesta и Крис Мийк с третата Yaris също записаха по-добри времена от Ожие. Зад французина пък се нареди деветкратният рали шампион Себастиен Льоб.

