Бойците от UFC 237 лице в лице (видео + снимки)

Of course it‘s top heavy but I kinda like this PPV. Three of my favs fighting in the last three fights, gonna be an emotional night #UFC237 pic.twitter.com/hqRldv8nWl — (@hnyovo) 9 май 2019 г.

Двете ще имат на разположение 25 минути, за да излъчат победител. Преди тях в клетката бившия шампион Андерсън Силва ще се бие срещу Джаред Канониер. Отворените тренировки вече се проведоха и бойците застанаха лице в лице в денят за медии.

If you want to win some $ our #ufc237 card is set. We are betting on 9 fights and 3 parlays. Lots of value on this card we are looking to Cash in big with this one. pic.twitter.com/1aNbxSPWac — MMA Bet Kings (@MMABetKings1) 10 май 2019 г.

Not today, MMA gods!



Episode 40 is available now! (Finally!)



Your resident nerd is even more of a rambling hot mess than usual this week, but still managed to cover #UFC237, some MMA news, & answered all the great questions y’all sent in this week! https://t.co/sSH2NznZ6W pic.twitter.com/Jy5tHl1iQK — Ashley: The MMA Nerd (@The_MMA_Nerd) 10 май 2019 г.

Останаха броени дни до UFC 237, което ще се проведе този уикенд в Рио де Жанейро. Главната среща е за титлата в категория сламка между шампионката Роуз Нюмахунас и претендентката Джесика Андраде.