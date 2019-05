Тенис Надал навлиза във все по-добра форма 10 май 2019 | 11:12 - Обновена 0



Матадора се справи с Тиафо за 92 минути и отива на четвъртфинал за 14-и път, където ще играе със Стан Вавринка (Швейцария).



В първия сет той направи пробив за 3:1 и до края нямаше проблеми. Във втория решителен момент се оказа пробивът му за 3:2, като Тиафо първоначално спаси първите две точки за пробив.

Is a sixth @MutuaMadridOpen on the cards for @RafaelNadal?



Into the quarters he goes...



: @TennisTV | @RafaelNadal pic.twitter.com/Q1VzvtJBVB — ATP Tour (@ATP_Tour) 9 май 2019 г. Така петкратният шампион от този турнир подобри баланса си на 8-2 победи на клей през сезона. Този път представянето на Надал беше доста по-убедително от предишните мачове и той показа, че навлиза във все по-добра форма.



“Много съм щастлив. Това е важен резултат срещу труден опонент. Мачът беше тежък, но аз направих много неща добре и затова съм щастлив”, заяви Надал.

The fans love Rafa, Rafa loves the fans



(Wait for the celebration at the end) @MutuaMadridOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/p67nGsmFbg — ATP Tour (@ATP_Tour) 9 май 2019 г. В следващия етап той ще срещне съперника си от финала през 2013 година, когато победата отново беше за него с 6:2, 6:4.



3-ият в схемата на турнира Александър Зверев също се класира напред, а на четвъртфинал ще се изправи срещу Стефанос Циципас (Гърция). 22-годишният Зверев отстрани поляка Хуберт Хуркач с 3:6, 6:4, 6:4 за 2 часа и 11 минути игра. Но германецът изобщо не беше убедителен и сякаш направи всичко, за да загуби тази среща, включително осем двойни грешки и изгледи, че третата част ще отиде в тайбрек.

3-ият в схемата на турнира Александър Зверев също се класира напред, а на четвъртфинал ще се изправи срещу Стефанос Циципас (Гърция). 22-годишният Зверев отстрани поляка Хуберт Хуркач с 3:6, 6:4, 6:4 за 2 часа и 11 минути игра. Но германецът изобщо не беше убедителен и сякаш направи всичко, за да загуби тази среща, включително осем двойни грешки и изгледи, че третата част ще отиде в тайбрек.

Alexander zverev beats Hubert hurkacz 3-6 6-4 6-4 in the 3rd round of the Mutua Madrid open #zverev #victory #round3 #MutuaMadridOpen ( Getty ) pic.twitter.com/PbnM5eN1d0 — Phil (@tennis_phil) 9 май 2019 г. Там Зверев стартира с даден сервис на противника си, но след това направи два в своя полза, в това число и в последния гейм, завършвайки мача с общо 59 процента спечелени точки от свой сервис.



