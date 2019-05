Бокс Еди Хърн: Възможен е мач Джошуа - Пулев през декември 10 май 2019 | 10:27 - Обновена 0



копирано





Кобрата и британецът трябваше да кръстосат ръкавици през октомври 2017 година, но контузия на българина две седмици преди насрочената дата провали слъсъка им.

Кубрат Пулев може да се изправи срещу Антъни Джошуа до края на тази година. Това обяви мениджърът на световния шампион на IBF, WBA, WBO и IBO Еди Хърн.Кобрата и британецът трябваше да кръстосат ръкавици през октомври 2017 година, но контузия на българина две седмици преди насрочената дата провали слъсъка им. @@@

Сега мениджърът Джошуа разкри кои са четирите опции пред клиента му за мач през ноември или декември. Тяхна основна цел е шампионът на WBC Дионтей Уайлдър.

Сега мениджърът Джошуа разкри кои са четирите опции пред клиента му за мач през ноември или декември. Тяхна основна цел е шампионът на WBC Дионтей Уайлдър. @@@

Джошуа ще защитава коланите си срещу Анди Руис на 1 юни в “Медисън Скуер Гардън” в Ню Йорк. Уайлдър пък ще направи задължителна защита срещу Доминик Бризийл на 18 май в Бруклин.



“Джош ще се бие на 1 юни и след това през ноември-декември. Именно тогава искаме да се състои мачът с Уайлдър”, заяви Хърн пред “Скай Спортс”.



“Нещата, което чуваме от техния лагер обаче не са много окуражаващи за нас, че този мач ще се проведе”, добави той.



Ако Хърн не получи Уайлдър, той ще погледне към другите алтернативи, като Олександър Усик, Дилиън Уайт или малко вероятния вариант Тайсън Фюри, който е обвързан с конкурентна телевизия.

Hearn Hopes To Make Joshua vs. Wilder in November or December https://t.co/2pv5PBjIUz pic.twitter.com/wQQHJUycC4 — BoxingScene.com (@boxingscene) May 9, 2019

“Разочароващо е, защото Джошуа иска да участва в големи битки, но какво можем да направим. Можем просто да продължим да печелим. Разбрахме, че Усик се е контузил и няма да се бие на 25 май, но той ще бъде задължителен претендент, така че боят може да се случи през декември. Или пък с Дилиън Уайт, който първо трябва да победи Оскар Ривас. Може би Джош ще се бие с Тайсън Фюри, може би ще предпочете задължителния претендент на IBF Кубрат Пулев. Всичко може да се случи. Наистина най-важното нещо за тези четирима боксьори е просто да спечелят следващите си боеве, защото в тази дивизия всичко е възможно”, заяви Еди Хърн. Hearn: If Luis Ortiz Wants Joshua Next - He Can Have It Next! https://t.co/sBp0s91G7D pic.twitter.com/jvVz9gry2x — BoxingScene.com (@boxingscene) May 10, 2019 Джошуа ще защитава коланите си срещу Анди Руис на 1 юни в “Медисън Скуер Гардън” в Ню Йорк. Уайлдър пък ще направи задължителна защита срещу Доминик Бризийл на 18 май в Бруклин.“Джош ще се бие на 1 юни и след това през ноември-декември. Именно тогава искаме да се състои мачът с Уайлдър”, заяви Хърн пред “Скай Спортс”.“Нещата, което чуваме от техния лагер обаче не са много окуражаващи за нас, че този мач ще се проведе”, добави той.Ако Хърн не получи Уайлдър, той ще погледне към другите алтернативи, като Олександър Усик, Дилиън Уайт или малко вероятния вариант Тайсън Фюри, който е обвързан с конкурентна телевизия.“Разочароващо е, защото Джошуа иска да участва в големи битки, но какво можем да направим. Можем просто да продължим да печелим. Разбрахме, че Усик се е контузил и няма да се бие на 25 май, но той ще бъде задължителен претендент, така че боят може да се случи през декември. Или пък с Дилиън Уайт, който първо трябва да победи Оскар Ривас. Може би Джош ще се бие с Тайсън Фюри, може би ще предпочете задължителния претендент на IBF Кубрат Пулев. Всичко може да се случи. Наистина най-важното нещо за тези четирима боксьори е просто да спечелят следващите си боеве, защото в тази дивизия всичко е възможно”, заяви Еди Хърн.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1827 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1