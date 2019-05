НБА Денвър и Портланд също решават всичко в мач №7 10 май 2019 | 09:37 0



Лилард вкара 32 точки, а 17 от тях дойдоха в третата четвърт на двубоя в “Мода Сентър”. Лидерът на Трейл Блейзърс наниза 6/13 в стрелбата от тройката, добавяйки 5 асистенции, но също така отчитайки се и с 5 грешки. МакКълъм остана с 30 точки и 6 борби, а Родни Хууд имаше изключително ефективно включване като резерва и наниза 25 точки за 32 игрови минути.

Portland forces a Game 7 behind big games from Dame and CJ pic.twitter.com/pwMt0vpovs — SportsCenter (@SportsCenter) May 10, 2019

Блейзърс не са играли финал на конференцията от 2000 година насам, докато последното участие на Нъгетс в тази фаза на плейофите датира отпреди десетилетие - 2009 година. За втори пореден кръг в елиминациите Денвър губи шестия мач и ще играе седми двубой пред собствена публика, след като това се случи и срещу Сан Антонио.

Damian Lillard, CJ McCollum, and Rodney Hood become the first trio to all score 25+ PTS in a win when facing elimination since Jason Kidd, Kenyon Martin, and Keith Van Horn (2002). pic.twitter.com/HZqAjluuD7 — NBA.com/Stats (@nbastats) May 10, 2019

Никола Йокич бе най-добър за загубилия отбор с 29 точки и 12 борби, а Джамал Мъри също постигна “дабъл-дабъл” - 24 точки и 10 борби.



АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 465 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

