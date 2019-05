НБА Филаделфия си извоюва седми мач с Торонто 10 май 2019 | 09:09 0



Гардът на домакините завърши с 25 точки и редица ключови отигравания, успявайки при 9 от 17 шута за 2 точки и 7/7 от наказателната линия. Бътлър направи и 8 асистенции, овладя 6 борби, отне 2 топки и сгреши само 2 пъти за 35 минути на паркета в “Уелс Фарго Сентър”. Той получи подкрепа от Бен Симънс (21 точки, 8 борби и 6 асистенции), както и от Джоел Ембийд, който завърши със 17 точки, 12 борби, 2 чадъра, но и цели 5 грешки. Тобайъс Харис бе на висота с 16 точки, 9 борби и 5 завършващи паса, а Майк Скот и Джей Джей Редик добавиха по 11 точки всеки.

Домакините поведоха с 29:21 още след първата четвърт, а до почивката преднината им вече имаше двуцифрено измерение и двата тима се прибраха в съблекалните при резултат 58:43. Силната игра на Сиксърс продължи и през третата част, в която те добавиха още 5 точки към аванса си за 87:67, a в последната четвърт удържаха финалния щурм на гостите, които единствено успяха да свалят 9 точки от разликата за финалния резултат от 112:101.



“Играта е простичка. Когато съм свободен, стрелям. Понякога стрелям и когато не съм свободен. Играя за победи. А в момента правя това, което е необходимо, за да осигуря на отбора шанс да побеждава”, коментира Джими Бътлър след третата победа на Фили.

За едва втори път в серията Кауай Ленърд вкара по-малко от 30 точки, завършвайки с 29, както и с 12 борби и 5 асистенции. Паскал Сиакам вкара 21 точки, а Кайл Лаури се отчете с 13, като нито един друг баскетболист на Торонто не успя да прескочи границата от 10 точки.

