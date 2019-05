Други Ван дер Саар прогнозира трансфер на Де Лихт в Англия или Испания 09 май 2019 | 20:27 - Обновена 0



копирано



"Струва ми се, че ще отиде в Англия или Испания. Със сигурност това са последните му мачове за Аякс. Смятам, че той ще се представи изключително добре и ще спечели много титли. Матийс е при нас още от най-ранна детска възраст и със сигурност ще премине в много голям отбор", категоричен е Ван дер Сар. "I think he will go to England or Spain"



Ajax CEO Edwin van der Sar has an update on Matthijs de Ligt's future — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 9, 2019 Смята се, че през лятото Аякс ще опита да продаде младия защитник за сума между 70 и 80 милиона евро. Бившият вратар Едвин ван дер Саар прогнозира, че капитанът на Аякс Матийс де Лихт от Аякс ще бъде продаден в клуб от Англия или Испания. Директорът на амстердамския гранд и бивш холандски национал е сигурен, че бранителят играе своите последни двубои с екипа на "бяло-червените"."Струва ми се, че ще отиде в Англия или Испания. Със сигурност това са последните му мачове за Аякс. Смятам, че той ще се представи изключително добре и ще спечели много титли. Матийс е при нас още от най-ранна детска възраст и със сигурност ще премине в много голям отбор", категоричен е Ван дер Сар.Смята се, че през лятото Аякс ще опита да продаде младия защитник за сума между 70 и 80 милиона евро. 1/2 кръг, сряда 8 май Шампионска Лига Аякс 2:3 краен резулат Тотнъм титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Йохан Кройф Арена

Съдия: Феликс Брих 24 17 3 16 31 4 12 10 22 8 21 1 5 33 4 17 27 23 20 18 7 11 Маурисио Почетино 4-3-3 4-3-1-2 Титуляри Андре Онана 24 1 Юго Лорис Noussair Mazraoui 12 2 Кийрън Трипиер Матийс де Лихт 4 4 Тоби Алдервейрелд Дейли Блинд 17 5 Ян Вертонген Николас Таляфико 31 3 Дани Роуз Ласе Шьоне 20 17 Муса Сисоко Дони ван де Беек 6 12 Виктор Уаняма Френки де Йонг 21 20 Деле Али Хаким Зиеш 22 23 Кристиан Ериксен Каспер Долберг 25 27 Лукас Моура Душан Тадич 10 7 Хеунг-Мин Сон Резерви Дейли Синкгравен 8 11 Ерик Ламела Жоел Велтман 3 33 Бен Дейвис Лисандро Магалан 16 18 Фернандо Йоренте Дони ван де Беек излиза 90' Лукас Моура гол Лисандро Магалан влиза Андре Онана жълт картон 82' Дани Роуз излиза Бен Дейвис влиза 81' Кийрън Трипиер излиза Ерик Ламела влиза Хаким Зиеш жълт картон 77' 76' Дани Роуз жълт картон Каспер Долберг излиза 67' Дейли Синкгравен влиза Ласе Шьоне излиза 60' Жоел Велтман влиза 59' Лукас Моура гол 55' Лукас Моура гол Каспер Долберг жълт картон 50' 46' Виктор Уаняма излиза Фернандо Йоренте влиза Хаким Зиеш гол 35' 16' Муса Сисоко жълт картон Матийс де Лихт гол 5' 2 Голове 3 6 Ъглови удари 9 13 Центрирания 27 2 Засади 1 4 Точни удари 7 13 Тъчове 23 6 Неточни удари 10 7 Удари от вратата 7 44 Притежание на топката % 56 3 Жълти картони 2 6 Блокирани удари 5 3 Смени 3 4 Контра атаки 1 13 Извършени фалове 12 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Байерн (Мюнхен) 6 4 2 0 15:5 (10) 14 2 Аякс 6 3 3 0 11:5 (6) 12 3 Бенфика 6 2 1 3 6:11 (-5) 7 4 АЕК 6 0 0 6 2:13 (-11) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (5`) Матийс де Лихт 1:0 (35`) Хаким Зиеш 2:0 2:1 (55`) Лукас Моура 2:2 (59`) Лукас Моура 2:3 (90`) Лукас Моура

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 856 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1