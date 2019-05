Тенис Федерер спаси два мачбола и изстрада своята победа №1200 в световния тур 09 май 2019 | 19:25 0



Швейцарецът беше повече от убедителен в първата част, в която направи три пробива и така след едва 18 минути поведе в сетовете. В началото на втория обаче Федерер допусна спад и беше пробит от Монфис. Носителят на 20 титли от Големия шлем върна брейка за 3:4, но при 4:5 допусна нов, с което сдаде втория сет. 1200 wins and counting…@rogerfederer | #RF1200 pic.twitter.com/yv36nwkcwQ — ATP Tour (@ATP_Tour) May 9, 2019 В третия той отново допусна да бъде пробит още в първия си сервис. Както и във втория сет Федерер взе съперниковото подаване в седмия гейм. Така се стигна до 6:5 в полза на Монфис, който имаше два мачбола при сервис на опонента си. Французинът обаче игра прекалено предпазливо във въпросните разигравания и не успя да се възползва от тези възможности. Така се стигна до решаващ тайбрек, като два мини пробив се оказаха достатъчни за 37-годишния ветеран да си тръгне с победата. What a match. What a man.



: @TennisTV | @rogerfederer | #MMOPEN pic.twitter.com/2J34VD827u — ATP Tour (@ATP_Tour) May 9, 2019 В следващия кръг Роджър ще се изправи срещу 5-ия поставен Доминик Тийм, надвил по-рано днес Фабио Фонини с 6:4, 7:5.

