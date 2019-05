Тенис Бенчич надви Осака, Халеп гледа към върха 09 май 2019 | 18:17 0



На 1/2-финалите Бенчич ще играе с поставената под №3 Симона Халеп. Румънката, която при спечелване на титлата, ще се върне на върха в световната ранглиста, надделя над поставената под №9 Ашли Барти (Австралия) със 7:5, 7:5. Двукратната шампионка Халеп имаше аванс от 5:3 в първия сет, но допусна изравняване за 5:5, преди да затвори частта със 7:5. Във втория сет румънката водеше с 4:2, но Барти обърна резултата до 5:4 в своя полза. Халеп взе следващите три гейма, а с това сета и мача.

Швейцарката Белинда Бенчич победи световната №1 Наоми Осака с 3:6, 6:2, 7:5 в мач от 1/4-финалите на турнира в Мадрид. В първия сет японката направи пробив и поведе с 3:1, но Бенчич изравни за 3:3. В осмия гейм Осака отново спечели подаването на съперничката си и затвори частта с 6:3. Във втория сет Бенчич поведе с 3:0, Осака спечели следващите два гейма, но швейцарката направи серия от три поредни гейма и изпрати мача в решаваща трета част. Във финалния сет Осака поведе с 4:2 и 5:3, но след това Бенчич се пребори за 4 поредни гейма и с първия си мачбол сложи точка на спора.На 1/2-финалите Бенчич ще играе с поставената под №3 Симона Халеп. Румънката, която при спечелване на титлата, ще се върне на върха в световната ранглиста, надделя над поставената под №9 Ашли Барти (Австралия) със 7:5, 7:5. Двукратната шампионка Халеп имаше аванс от 5:3 в първия сет, но допусна изравняване за 5:5, преди да затвори частта със 7:5. Във втория сет румънката водеше с 4:2, но Барти обърна резултата до 5:4 в своя полза. Халеп взе следващите три гейма, а с това сета и мача."Да играя на полуфиналите е много добър резултат за мен. Наслаждавам се тук всеки път, харесвам кортовете. Когато съм щастлива, мога да покажа най-добрия си тенис", каза Халеп след днешната победа.

