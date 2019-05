Тенис Джокович не даде сет на Шарди, Тийм се справи с Фонини 09 май 2019 | 17:32 - Обновена 0



Сърбинът направи два пробива в първия сет, но във втория не успя да вземе подаването на французина. Все пак Джокович спечели тайбрека със 7:2, след като взе четири поредни точки.

The celebration says it all



Next stop for @DjokerNole - the #MMOpen quarter-finals



Watch on @TennisTV pic.twitter.com/DRzjRsZqHI — ATP Tour (@ATP_Tour) May 9, 2019 На четвъртфиналите двукратният шампион ще играе срещу деветия поставен Марин Чилич (Хърватия), който елиминира сърбина Ласко Джере с 4:6, 6:3, 6:2 за 2:09 часа.



Номер 5 в схемата Доминик Тийм (Австрия) пък победи десетия в схемата Фабио Фонини (Италия) с 6:4, 7:5 за 89 минути. Австриецът направи по един пробив в двата сета, за да триумфира.

