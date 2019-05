Моторни спортове Колите на Формула 2 с 18-инчови гуми на Пирели от 2020 09 май 2019 | 17:30 - Обновена 0



копирано





Пирели и Формула 2 ще работят заедно през 2019-а, за да направят интензивна тестова програма, която да подготви пилотите за следващия сезон. Първият тест с 18-инчови гуми на Ф2 болид вече се е състоял на 8 май на италианското трасе "Муджело".



"Промяната във Формула 2 ще даде предимство на някои от пилотите там, които направят крачка в кариерата си към Формула 1, тъй като ще са натрупали повече опит с бъдещите гуми", коментира моторспорт шефът на Пирели Марио Изола. Starting from 2020, our cars will feature 18-inch @pirellisport wheels for the first time



READ https://t.co/VQEEe1nEad#F2 pic.twitter.com/27hsWWITH0 — Formula 2 (@FIA_F2) May 9, 2019 Международната автомобилна федерация (ФИА) обяви, че от сезон 2020 автомобилите на Формула 2 ще бъдат с по-големи 18-инчови гуми на Пирели. Промяната цели да тества и развие смесите преди смяната на 13-инчовите с 18-инчови гуми във Формула 1 през 2021 година.Пирели и Формула 2 ще работят заедно през 2019-а, за да направят интензивна тестова програма, която да подготви пилотите за следващия сезон. Първият тест с 18-инчови гуми на Ф2 болид вече се е състоял на 8 май на италианското трасе "Муджело"."Промяната във Формула 2 ще даде предимство на някои от пилотите там, които направят крачка в кариерата си към Формула 1, тъй като ще са натрупали повече опит с бъдещите гуми", коментира моторспорт шефът на Пирели Марио Изола. "Страхотна възможност за спорта е фактът, че развитието на гумите ще започне по-рано и няма да бъде резултат единствено от тестове, а и от състезателна среда. Данните, които Формула 2 и Пирели ще съберат за следващите 16 месеца, ще бъдат много важни за следващото поколение Ф1 гуми", сподели бившият технически директор на Уилямс Пат Симъндс. Шефът на Формула 2 Бруно Мичел се надява ходът да вдигне репутацията на шампионата: "Колкото по-близо се доближим до Формула 1, толкова по-добре. Нашата цел е да подготвим инженери и пилоти, които да могат да направят лесно стъпка от Ф2 към Ф1". Next year's @FIA_F2 season will feature 18-inch wheels for the first time, laying the foundations for F1 to follow suit in 2021 #F1 #RoadToF1https://t.co/JqA5POke62 — Formula 1 (@F1) May 9, 2019 Новите 18-инчови гуми във Формула 2 няма да променят дебелината си. Очаква се интензивните тестове да започнат през септември, като до момента три отбора са готови да предоставят автомобили за подготовката.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 159

1