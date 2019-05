Водни спортове Над 700 състезатели на Световната купа по гребане в Пловдив 09 май 2019 | 17:26 - Обновена 0



копирано

Около 700 гребци от 40 държави се очакват в Пловдив за Световната купа по гребане, която ще се проведе от 10 до 12 май 2019 г., обяви председателят на организационния комитет Иван Попов. Според правилата на FISA (Световната федерация по гребане) всяка година има общо три кръга за Световната купа и след Пловдив са състезанията в Познан и Люцерн. Правото да бъдем домакини спечелихме преди две години в САЩ. Досега Пловдив не е организирал това състезание. „Уверен съм, че след Световното първенство в Пловдив през 2018 г., което е най-голямото състезание в календара на FISA, сегашната организация няма да бъде проблем за нас. Организационният комитет и Пловдив имат добър опит, защото през последните шест години заедно сме организирали най-големите възможни състезания по гребане. В Организационния комитет няма промени -хората си знаят работата, дори чуждестранните доброволци, ангажирани със съдийството, са същите. Единствените ни притеснения са свързани с времето - състезанието е много кратко и не могат да се отлагат сериите. Програмата е толкова плътна, че някои състезатели, които ще се борят за влизане във финала, може да участват и в две гонки в петък и събота. В трите състезателни дни ще има общо 20 дисциплини - 6 за гребците от леката категория и 14 за гребците от тежката категория", заяви Попов. Състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив е първа проверка за отборите за сезона. Голямата цел на всички е Световното първенство по гребане през септември, а Пловдив ще бъде стартов тест за него. България ще участва с четири лодки на Световната купа по гребане, която ще се проведе в Пловдив от 10 до 12 май. Here's all you need to know on how to follow World Rowing Cup I. #WRCPlovdiv #Plovdiv2019 https://t.co/Q9Y6qFLFEu — World Rowing (@WorldRowing) May 9, 2019 В стартовете ще ни представляват Кристиан Василев и европейската шампионка за жени до 23 години Десислава Георгиева на скиф, както и двойките скул Станимир Халаджов/Рангел Кацарски и Николай Георгиев/Георги Чавдарски. От състезанието заради контузия обаче отпада европейският шампион и бронзов медалист от Световно първенство за младежи Борис Йотов, който през миналата година участва на шампионата на планетата в Пловдив в двойка скул с Кристиан Василев. Практиката е да се събират точките от трите кръга за Световната купа по гребане, за да се излъчат победителите за 2019 г. в гребните дисциплини. За Пловдив състезанието ще означава освен международен престиж, но също и приходи от 1200-1500 чужденци, които ще бъдат в града от 5 до 7 дни. Събитието ще уважат Светла Оцетова - технически директор на FISA, Камерън Алън - организационен мениджър на FISA, Мат Драпер - технически делегат на FISA, Бернд Шумахер - член на организационния комитет в Пловдив, заместник-кметът Георги Титюков, председателят на Организационния комитет Иван Попов и Даниел Христов. marica.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 97

1