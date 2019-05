Шампионска Лига Роналдо против идеята за Суперлига 09 май 2019 | 16:37 - Обновена 0



копирано

Бившият бразилски нападател Роналдо не приема идеята за създаване на европейска Суперлига, която да замени Шампионска лига. Според Феномена тази инициатива не е в интерес на футбола и е единствено с цел големите клубове да печелят още повече пари. Представители на УЕФА се срещнаха тази седмица със служители на някои от водещите клубове в Европа да дискутират идеята за нов елитен турнир, който да функционира като елитен шампионат с влизащи и изпадащи. UEFA recently met with representatives to discuss a replacement for the @ChampionsLeague. #SBSTheWorldGame https://t.co/FUwXJnw31U — SBS - The World Game (@TheWorldGame) May 9, 2019 "По мое мнение такава Суперлига не е необходима. Този турнир не би могъл скоро да се доближи като зрелище до това, което ни предлага Шампионска лига. Очаквам в скоро време да има споразумение между големите клубове, с което те да си осигурят още повече пари. Би било глупаво да се създава нов турнир на фона на огромния успех на Шампионска лига", коментира на пресконференция Ронадо, който от извество време е собственик на испанския отбор Валядолид. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 96

1