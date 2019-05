eSports От EA Sports пак се прочуха с издънка, този път на финала по FIFA 19 в Австралия 09 май 2019 | 16:40 - Обновена 0



.@FUTWIZMarko IS THE @ELeagueAus CHAMPION!



Here's his winning goal pic.twitter.com/oT4EsyvEsd — E-League (@ELeagueAus) May 9, 2019

Финалът не мина без сериозни проблеми. В средата на втората част сървърите на EA Sports отново паднаха и това провали първата среща.



Организаторите обаче успяха да оправят проблема и финалът продължи. С по-здрави нерви се оказа Марк Бриезки, който е част от отбора на ФК Сидни, и заслужено спечели титлата на Австралия.





