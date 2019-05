Лека атлетика Фара се отказа от Световното, ще защитава титлата си на Чикагския маратон 09 май 2019 | 15:49 0



Вместо това 36-годишният сомалиец с британски паспорт ще опита да атакува собствения си европейски рекорд в маратона, който е 2:05:11 часа.



View this post on Instagram A post shared by Sir Mo Farah (@gomofarah) on Apr 29, 2019 at 7:22am PDT “Победата на маратона в Чикаго миналата година беше много специална за мен. Това беше първата ми победа на голям маратон и резултатът ми беше европейски и британски рекорд. Очаквам с нетърпение да се завърна през 2019 г. и да защитавам титлата си по улиците на Чикаго. Това трасе е бързо и с добра организация”, каза Фара.



Миналия месец той завърши пети на маратона на Лондон с резултат от 2:05:39 часа.





