Още един Адетокумбо тръгва към НБА

17-годишният талант е висок 201 сантиметра и играе като атакуващ гард, а през настоящия сезон се отличава с 19.2 точки, 8.2 борби, 2.3 асистенции, 2.0 чадъра и 1.7 отнети топки средно на мач. Целта пред Алекс е да повтори стъпките на тримата си по-големи братя - Танасис, Янис и Костас и да заиграе в НБА.

Blessed and humbled to have received a scholarship from Ohio University pic.twitter.com/VVKsfOwL4S — Alexis Antetokounmpo (@Alex_ante29) May 8, 2019

Танасис записа два мача за Ню Йорк през сезон 2015/2016, Янис е лицето на Милуоки в последните сезони, докато Кoстас дебютира при най-добрите тази година, появявайки се в два мача на Далас.



