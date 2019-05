НБА Контузия на Дюрант стресна Голдън Стейт 09 май 2019 | 13:28 - Обновена 0



Kevin Durant (right calf strain) will not return to tonight's game. — Warriors PR (@WarriorsPR) May 9, 2019

Малко по-късно от щаба на шампионите обявиха, че звездата на тима има разтежение на десния прасец, но не дадоха повече информация относно състоянието на Дюрант, който завърши с 22 точки за 32 игрови минути. Баскетболистът ще премине преглед на ядрено-магнитен резонанс, а към момента участието му в шестия мач е под въпрос. Двукратният “Най-полезен играч” на финалите в НБА Кевин Дюрант стресна Голдън Стейт, след като получи контузия при победата в петия мач от полуфиналите на Запад срещу Хюстън. Крилото започна да куца и се хвана за десния крак след реализирана стрелба с отскок през третата четвърт на двубоя. В последствие Кей Ди напусна игра и не се завърна на терена, а първоначалните съмнения дори сочеха, че може да става дума за травма на ахилесовото сухожилие.Малко по-късно от щаба на шампионите обявиха, че звездата на тима има разтежение на десния прасец, но не дадоха повече информация относно състоянието на Дюрант, който завърши с 22 точки за 32 игрови минути. Баскетболистът ще премине преглед на ядрено-магнитен резонанс, а към момента участието му в шестия мач е под въпрос.

