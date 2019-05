Водни спортове FISA: Следете българката Десислава Георгиева 09 май 2019 | 11:18 - Обновена 0



With only 1 day left, find out some more about who will be racing in the 2019 World Rowing Cup I...#worldrowing #rowing #WRCPlovdiv pic.twitter.com/SqNiOEJNgI — World Rowing (@WorldRowing) May 9, 2019 Сайтът на Международната федерация по гребане (FISA) обърна внимание на българката Десислава Георгиева в статия, озаглавена "Кого да следим на Световната купа в Пловдив". "В женския скиф ще видим завръщането на две гребни легенди. Екатерина Карстен от Беларус отново ще гребе в единична лодка, след като през миналата година участва в четворка скул.



На старта на 29-ия си сезон тя ще се изправи срещу друго голямо име - олимпийската шампионка от Лондон 2012 Мирка Кнапкова от Чехия, завръщаща се, след като през 2017 г. стана майка.



Обърнете внимание и на един млад талант от България - Десислава Георгиева. През миналата година тя спечели бронз на Световното първенство за жени до 23 години и сега ще опита да направи следващата стъпка в кариерата си", пишат от ФИСА.

В материала се обръща внимание и на състезаващия се за Азербайджан българин Александър Александров - съпруг на бронзовата медалистка с ансамбъла по художествена гимнастика от Олимпийските игри в Рио де Жанейро - Любомира Казанова.

България приема Световната купа по гребане за първи път. От 10 до 12 май в Пловдив ще се проведе първият от трите кръга за Световната купа – след като на гребния канал в града под тепетата бе закрит сезон 2018 със световното първенство за мъже и жени, отново тук ще бъде открит сезонът 2019 за световното гребане. 0



