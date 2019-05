Шампионска Лига Ван Гаал: Тотнъм пое риск и заслужава само адмирации 09 май 2019 | 10:51 0



"Тотнъм заслужава поздравления за това, че не се предаде и искаше да си свърши работата, но Аякс не биваше да допуска подобно нещо. Абсолютно излишна загуба. На полувремето водеха с 2:0 и нищо не предвещаваше подобен развой на втората част. Тотнъм обаче пое риск и пускаше все повече и повече нападатели. Аякс пък сгреши с притежанието на топката точно в тази фаза", заяви той.

@ErikLamela is all of us right now! #UCL #COYS pic.twitter.com/kvR1fC5N50 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 9 май 2019 г. Думите на Ван Гаал бяха подкрепени и от норвежкия селекционер Ларс Лагербак: "Направо полудях. Аякс търсеше още един гол, вместо да държи топката и да спира нападателите на Тотнъм".

