Тенис Емоционално сбогуване на Давид Ферер с тениса на “Мастърс” турнира в Мадрид 09 май 2019 | 08:38 - Обновена 0



копирано



"I'm just David Ferrer, from Javea, nothing more."@DavidFerrer87 | #GraciasFerru — ATP Tour (@ATP_Tour) 8 май 2019 г. Публиката беше изпълнила почти до краен предел трибуните на “Ла Каха Магика” и не спираше да го подкрепя с бурни възгласи Феру, Феру, за да може 37-годишният ветеран да стигне поне до още един мач. Но Зверев, след нервния старт на мача, показа сякаш най-доброто от себе си. Ферер направи пробив и поведе с 3:1 в първия сет, но инкасира два и трябваше да отстъпи с 4:6, давайки пет поредни сета на етническия руснак. Във втората част отново три пробива в сервиса на ветерана сложиха край на надеждите на публиката.

"To all my tennis colleagues, thank you for the love and respect."



David Ferrer pays tribute to friends, family and colleagues after his final match.#GraciasFerru pic.twitter.com/CM0ddoPwah — Tennis TV (@TennisTV) 8 май 2019 г. "Никога не съм очаквал сбогуване като тази нощ. Опитах се да играя на най-високо ниво през последната година. Опитах се да ги зарадвам и тази нощ с добра игра, знам утре са на работа и мачът приключи късно. Но всички останаха на трибуните, за да ме подкрепят. И това винаги ще бъде в моето съзнание и в моето сърце. Това е нещо, което никога няма да забравя. Това е единственият мач, който губя, но не съм никак тъжен. Днес беше момент да се забавляваме и аз го направих, заяви след края на срещата Давид Ферер, който беше понесен на ръце на корта от хора от екипа си.

А самата среща започна малко преди 22.00 часа местно време и наистина през цялото време на корта се носеше усещането за нещо специално. Но единствената му титла от сериите Мастърс 1000 е в Париж през 2012-а година.

1,199 - Roger Federer

936 - Rafael Nadal

852 - Novak Djokovic

734 - David Ferrer



Until now, David Ferrer was one of only four active players with 700+ wins on the ATP Tour.#GraciasFerru pic.twitter.com/0LClXMMeMo — Tennis TV (@TennisTV) 8 май 2019 г. "Никога не съм печелил този турнир в Мадрид, никога не съм печелил и Ролан Гарос. Не съм печелил други някои важни и специални турнири, въпреки че много обичам победите и винаги съм се влагал на максимум. Имам си обаче своите трофеи у дома. Но те са просто трофеи, материя. Но истинската ми победа днес обичта на тези хора и тя винаги ще остане в сърцето ми, каза още Давид Ферер.



По-рано Фернандо Вердаско (Испания) се справи с Карен Хачанов (Русия) в три сета 6:7 (4), 6:1, 7:5 и отива в третия кръг срещу Стефанос Циципас. Германецът Александър Зверев показа, че във всеки един момент може да играе като истински шампион и даде всичко от себе си, за да победи Давид Ферер с 6:4, 6:1 и да се класира за третия кръг на турнира от Сериите “Мастърс” в Мадрид. Срещата беше с особен заряд за Ферер, който след нея обяви края на състезателната си кариера- едно зашеметяващо пътуване, минало през 27 титли от АТР тура и 15 от тях на клей, както и 3-о място в световната ранглиста.Публиката беше изпълнила почти до краен предел трибуните на “Ла Каха Магика” и не спираше да го подкрепя с бурни възгласи Феру, Феру, за да може 37-годишният ветеран да стигне поне до още един мач. Но Зверев, след нервния старт на мача, показа сякаш най-доброто от себе си. Ферер направи пробив и поведе с 3:1 в първия сет, но инкасира два и трябваше да отстъпи с 4:6, давайки пет поредни сета на етническия руснак. Във втората част отново три пробива в сервиса на ветерана сложиха край на надеждите на публиката."Никога не съм очаквал сбогуване като тази нощ. Опитах се да играя на най-високо ниво през последната година. Опитах се да ги зарадвам и тази нощ с добра игра, знам утре са на работа и мачът приключи късно. Но всички останаха на трибуните, за да ме подкрепят. И това винаги ще бъде в моето съзнание и в моето сърце. Това е нещо, което никога няма да забравя. Това е единственият мач, който губя, но не съм никак тъжен. Днес беше момент да се забавляваме и аз го направих, заяви след края на срещата Давид Ферер, който беше понесен на ръце на корта от хора от екипа си.А самата среща започна малко преди 22.00 часа местно време и наистина през цялото време на корта се носеше усещането за нещо специално. Но единствената му титла от сериите Мастърс 1000 е в Париж през 2012-а година."Никога не съм печелил този турнир в Мадрид, никога не съм печелил и Ролан Гарос. Не съм печелил други някои важни и специални турнири, въпреки че много обичам победите и винаги съм се влагал на максимум. Имам си обаче своите трофеи у дома. Но те са просто трофеи, материя. Но истинската ми победа днес обичта на тези хора и тя винаги ще остане в сърцето ми, каза още Давид Ферер.По-рано Фернандо Вердаско (Испания) се справи с Карен Хачанов (Русия) в три сета 6:7 (4), 6:1, 7:5 и отива в третия кръг срещу Стефанос Циципас. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 940 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1