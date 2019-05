Италия Суперталантът на Бреша: Като малък бях луд по Милан, Гатузо беше моят идол 08 май 2019 | 22:43 - Обновена 0



"My father is a Milanista. As a child, I went crazy for Milan and my idol was Gattuso. I was at San Siro for Kaka's goal against Lazio, and I also saw Seedorf's goal against Chievo." pic.twitter.com/10oAETEgqL — TheMilanBible (@TheMilanBible) May 8, 2019 Като малък бях луд по “росонерите”, а идолът ми беше Гатузо. Бях на “Сан Сиро” при гола на Кака срещу Големият талант на бъдещия новак в Калчото Бреша - Сандро Тонали, заяви, че като малък е бил фен на Милан . 18-годишният халф, смятан за наследник на Андреа Пирло, е желан не само от “росонерите”, но и от Ювентус “Мечтата ми е да живея с футбола. Забавлявам се и с желание се трудя усърдно. Знам, че не разполагам с план Б. Промоцията в Серия “А” беше най-голямата емоция в живота ми след повиквателната в националния отбор. Каквото и да е бъдещето ми, ще взема решението с президента. Челино е добър човек. Той знае кое е най-добро за бъдещето ми. Щастлив съм да остана тук. Може да се превърна в икона за Бреша. Нямам предпочитания за Интер, Юве, Милан и Рома. Интересувам се само от това да играя. Всичко е възможно, но футболът, който харесвам, се практикува в Италия. Баща ми е фен на Милан, докато майка ми и чичо ми - на Интер.Като малък бях луд по “росонерите”, а идолът ми беше Гатузо. Бях на “Сан Сиро” при гола на Кака срещу Лацио , като видях и попадението на Кларънс Зеедорф срещу Киево . Сравненията с Андреа Пирло? Не мисля за тях. Аз съм халф и играя за тима. Опорният полузащитник е просто роля. В Италия Марко Верати има докосването и опита на най-високо ниво, но Стефано Сенси също изпъква. Нямам тяхната техника. Реалист съм, не скромнича. Стивън Джерард беше динамичен халф, а Лука Модрич е уникален със стила си. Здраво стъпил на земята съм. Знам, че трябва да работя усърдно и правилно, за да стана по-силен, но се справям”, сподели Тонали пред “Гадзета дело спорт”.

Калоян Антонов

