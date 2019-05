Италия Шевченко: Бих искал някой ден да водя Милан 08 май 2019 | 20:48 0



копирано





“Милан е един от отборите на живота ми, но в момента съм зает с националния тим. Със сигурност бих искал някой ден да съм треньор на Милан, защото съм силно свързан с клуба, феновете и бившите ми съотборници. Може би един ден ще дойде и моят ред да бъда наставник на отбора”, сподели Шевченко пред DAZN. Andriy Shevchenko



"AC Milan are one of the clubs of my life but right now I am busy with my national team. For sure, one day I would like to coach AC Milan because I am so much linked with this club, the fans and my former team-mates. Maybe one day it will be my turn". pic.twitter.com/lTO36Y9Kap — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) May 8, 2019 Легендарният нападател на Милан и настоящ селекционер на Украйна Андрий Шевченко изяви желание в бъдеще да стане наставник на “росонерите”.“Милан е един от отборите на живота ми, но в момента съм зает с националния тим. Със сигурност бих искал някой ден да съм треньор на Милан, защото съм силно свързан с клуба, феновете и бившите ми съотборници. Може би един ден ще дойде и моят ред да бъда наставник на отбора”, сподели Шевченко пред DAZN.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 656 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1