Тенис Надал се класира за третия кръг в Мадрид 08 май 2019 | 20:14



Петкратният шампион Рафаел Надал (Испания) се класира за третия кръг на турнира по тенис на червени кортове от сериите "Мастърс" в испанската столица Мадрид с награден фонд 6.5 милиона евро. Поставеният под номер 2 в схемата Надал победи участващия с "уайлд кард" Феликс Оже-Алиасим (Канада) с 6:3, 6:3 за 97 минути. Испанецът загуби само четири точки при свой сервис в първия сет и направи три пробива във втория, за да стигне до крайния успех. Надал загуби в два поредни полуфинала на турнирите в Монте Карло и Барселона, не успя да спечели титла и записа най-слабия си старт на клей за последните четири години.В третия кръг Надал ще играе срещу американеца Франсис Тиафо, който елиминира Филип Колшрайбер (Германия) с 6:4, 3:6, 6:3 за 1:51 часа. Рафаел Надал имаше вирусно заболяване преди началото на турнира в Мадрид и проведе по-малко тренировки от обичайното.Швейцарецът Стан Вавринка също се класира за третия кръг след успех над Гуидо Пея (Аржентина) с 6:3, 6:4, а номер 6 Кей Нишикори (Япония) спечели срещу квалификанта Уго Делиен (Боливия) със 7:5, 7:5. Трима от поставените също продължават напред. Номер 8 Стефанос Циципас (Гърция) надделя над Адриан Манарино (Франция) с 6:2, 7:5, номер 10 Фабио Фонини (Италия) отстрани Джон Милман (Австралия) с 6:2, 6:2, а номер 15 Гаел Монфис (Франция) победи Мартон Фучович (Унгария) с 1:6, 6:4, 6:2. Французинът Жереми Шарди постигна успех над Диегоп Шварцман (Аржентина) с 6:1, 6:2, а сърбинът Ласло Джере елиминира седмия поставен Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) с 6:3, 2:6, 7:5 за 2:22 часа. 0



