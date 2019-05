Защитникът на Пари Сен Жермен Тиаго Силва е претърпял операция на коляното. Това съобщи официалният "Twitter" на клуба. Интервенцията е била успешна. За периода на възстановяване няма информация.

Paris Saint-Germain captain @tsilva3 underwent arthroscopic knee surgery on Monday at the Pitié Salpetriere Hospital in Paris. The operation was a success and the player begins his rehabilitation today.