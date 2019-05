Лека атлетика Махучик мисли за европейската титла под 20 години, а не за срещи с Ласицкене 08 май 2019 | 17:16 0



На 26 януари тази година Махучик изравни световния рекорд в зала за девойки под 20 години, след като преодоля 1.99 метра в Хустопеце. Там тя завърши втора след сънародничката си Катерина Табашник.



View this post on Instagram A post shared by Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp) on May 3, 2019 at 1:42pm PDT “Ако трябва да съм честна, победата беше неочаквана. Пристигнах в Доха след тренировъчен лагер и просто исках да видя как вървят тренировките. Когато научих, че съм най-младата победителка в историята, се почувствах много горда. Само бях мечтала за Диамантена лига, а сега вече дори спечелих такъв турнир.



Бях много изненадана, защото бях най-младата състезателка тук. Това беше първият ми път тук и с удоволствие ще се върна за Световното първенство. Надявам се сега да получа покани за други турнири от Диамантената лига. След няколко седмици ще се състезавам в Стокхолм, надявам се да повторя формата си там”, сподели 17-годишната талантлива украинка.



View this post on Instagram A post shared by Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp) on Apr 13, 2019 at 10:39am PDT В Стокхолм на 30 май се очаква Махучик да се срещне в сектора и с действащата световна и европейска шампионка Мария Ласицкене. За младата украинка обаче това няма значение, нейната основна цел тази година е Европейското първенство за девойки под 20 години: “За мен основното състезание през сезона е Европейското първенство под 20 години, което ще се проведе в Швеция през юли. След това ще се опитам и на Световното през септември.”

