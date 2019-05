ММА Спипаният с допинг Ти Джей Дилашау изгуби огромен спонсор 08 май 2019 | 16:43 0



Известният ММА журналист Ариел Хелуани разкрива, че боецът ще изгуби не само титлата и възможността да се състезава. Съобщава се за това, че марката гигант в бранша на енергийните напитки “Monster Energy” спира спонсорството си за известния боец, състезаващ се при 61-килограмовите атлети на UFC. Компанията подписа договор със звездата в Смесените бойни изкуства през декември 2018 година. Малко след това Дилашоу регистрира положителен резултат за допинг.

Monster Energy has parted ways with TJ Dillashaw, according to Monster's Hans Molenkamp. The company signed him to a promotional deal in Dec. 2018. Dillashaw, the former UFC bantamweight champion, is currently serving a two-year suspension after he tested positive for EPO in Jan. — Ariel Helwani (@arielhelwani) May 7, 2019



Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 3

