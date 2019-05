Тенис Осака и Халеп се класираха за четвъртфиналите в Мадрид 08 май 2019 | 16:41 0



Водачката в схемата Наоми Осака (Япония) и двукратната шампионка Симона Халеп (Румъния) се класираха за четвъртфиналите на силния турнир по тенис на червени кортове в испанската столица Мадрид с награден фонд 7 милиона евро. Осака победи без проблеми Александра Саснович (Беларус) с 6:2, 6:3 за 83 минути. She only needed 44 minutes to close out the match 6-0, 6-0 over Kuzmova.@Simona_Halep showed her skills at the #MMOpen pic.twitter.com/iUUEbFVo6E — WTA (@WTA) May 8, 2019 Третата поставена Симона Халеп разгроми Виктория Кузмова (Словакия) с 6:0, 6:0 за 44 минути. Миналогодишната финалистка и номер 7 в схемата Кики Бертенс (Холандия) елиминира в среща от третия кръг 12-а поставена Анастасия Севастова (Латвия) с 6:1, 6:2 за 59 минути. 0



