Испания Сусаета приключи с Атлетик с болка и без много детайли 08 май 2019 | 15:10 - Обновена 0



копирано



5 Markel Susaeta will go down in history as one of the players with the most played matches with #AthleticClub



E S K E R R I K A S K O, M A R K E L ! pic.twitter.com/q6y8WUSx31 — Athletic Club (@Athletic_en) May 7, 2019

На срещата на Сусаета с медиите присъстваха всичките му съотборници, както и цялото треньорско ръководство, клубния президент и спортния директор на баските. Крилото подчерта, че през последните 12 години единственото място, на което е говорил, е бил футболния терен.







“Искаше ми се да прекарам цялата си кариера тук, но това е невъзможно. Най-доброто и за двете страни в момента е аз да си тръгна. Не знам къде ще бъда през следващия сезон, но няма да спра да подкрепям Атлетик, макар и вече като фен, а не като футболист”, каза Сусаета, който има един мач за националния отбор на Испания.

Markel Susaeta's words in his press conference#EskerrikAskoSusa pic.twitter.com/QBHCsmFnlR — Athletic Club (@Athletic_en) May 8, 2019

Опитният играч не пожела да внесе повече яснота относно случилото се между него и ръководството, но добави, че напуска родния си тим с голяма болка. Сусаета има една спечелена Суперкупа на Испания с “червено-белия” екип, както и още пет загубени финала - три за Купата на краля, един за Лига Европа и един за Суперкупата на страната. Капитанът на Атлетик Билбао Маркел Сусаета официално потвърди, че напуска родния си клуб на пресконференция по-рано днес. Крилото си тръгва от баския клуб след повече от 20 години вярна служба, започнала през 1997 в юношеските формации на “лос леонес”, преминала през период в дублиращия тим и завършила с повече от десетилетие в представителния състав, за който Маркел има над 500 изиграни мача и се нарежда в челната петица в историята на отбора по този показател.На срещата на Сусаета с медиите присъстваха всичките му съотборници, както и цялото треньорско ръководство, клубния президент и спортния директор на баските. Крилото подчерта, че през последните 12 години единственото място, на което е говорил, е бил футболния терен.“Искаше ми се да прекарам цялата си кариера тук, но това е невъзможно. Най-доброто и за двете страни в момента е аз да си тръгна. Не знам къде ще бъда през следващия сезон, но няма да спра да подкрепям Атлетик, макар и вече като фен, а не като футболист”, каза Сусаета, който има един мач за националния отбор на Испания.Опитният играч не пожела да внесе повече яснота относно случилото се между него и ръководството, но добави, че напуска родния си тим с голяма болка. Сусаета има една спечелена Суперкупа на Испания с “червено-белия” екип, както и още пет загубени финала - три за Купата на краля, един за Лига Европа и един за Суперкупата на страната. 0



копирано

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 388

1