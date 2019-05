Лека атлетика Лайлс срещу Норман в битка на 200 метра на Диамантената лига в Рим 08 май 2019 | 14:51 - Обновена 0



Норман оглави световната ранглиста за сезона на 400 метра през миналата година с резултат от 43.61 секунди, а скоро след това сведе личния си рекорд в дисциплината до 43.45 секунди.



Местният любимец Филипо Торту също ще се включи в състезанието на 200 метра. Неговият личен рекорд в дисциплината е 20.34 секунди от Диамантената лига в Рим през 2017 г., когато той беше само на 18. Миналата година той подобри рекорда на Италия на 100 метра, след като бяга 9.99 секунди.



View this post on Instagram A post shared by HALFSHAVE (@gianmarcotamberi) on May 5, 2019 at 4:04am PDT В сектора за скок височина при мъжете също ще бъде доста интересно. Там сили ще премерят трима от големите шампиони в последните години - световният първенец в зала от Портланд 2016 и местен любимец Джанмарко Тамбери, олимпийският шампион Дерек Друин (Канада) и световният шампион от Москва 2013 Богдан Бондаренко (Украйна).





