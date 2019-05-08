Монтана Montana

Монтана 3:1 Струмска слава

последен:
04.05.2019

Литекс - Монтана

следващ:
11.05.2019

създаване: 1921г.
стадион: "Огоста"
президент: Румен Панайотов
треньор: Ферарио Спасов
web: Монтана

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

Втора лига

Мартин Великов ще ръководи Литекс - Монтана

08 май 2019 | 13:32
Мартин Великов ще ръководи Литекс - Монтана
  • копирано
  • 2
Съдийски назначения за 28-ия кръг от Втора футболна лига:

10 май, петък от 18:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Валентин Желев Добрев

10 май, петък от 18:00 часа
ФК Ботев Гълъбово - ФК Царско село 2015
ГС: Румен Красимиров Христов АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Йордан Иларионов Дурчев

11 май, събота от 15:30 часа
ФК Литекс - ПФК Монтана 1921
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Николай Тодоров Петров

11 май, събота от 18:00 часа
ОФК Несебър - ФК Локомотив 1929
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Красимир Здравков Стойчев

11 май, събота от 18:00 часа
ОФК Пирин ЕООД - ФК Черноморец Балчик
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Алексей Иванов Николов

11 май, събота от 18:00 часа
ФК Кариана - ПФК Добруджа 1919
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Красимир Драганов Драганов

11 май, събота от 18:00 часа
ФК Арда - ОФК Поморие
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Йордан Веселинов Гулев

12 май, неделя от 18:00 часа
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Пенчев Йорданов АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Тихомир Димитров Костовски
Втора лига
28 кръг, събота 11 май
Литекс
15:30
Монтана
Втора лига М П Р З Г точки
1 Царско село Царско село
27
24
2
1
63:21 (42)
74
2 Монтана Монтана
27
15
9
3
43:20 (23)
54
3 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
27
16
5
6
38:16 (22)
53
4 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
27
14
11
2
32:16 (16)
53
5 Литекс Литекс
27
12
7
8
40:22 (18)
43
6 Локомотив (Горна Оряховица) Локомотив (Горна Оряховица)
27
10
6
11
28:32 (-4)
36
7 Поморие Поморие
27
10
5
12
33:43 (-10)
35
8 Локомотив (София) Локомотив (София)
27
8
9
10
20:21 (-1)
33
9 Струмска слава Струмска слава
27
9
6
12
30:38 (-8)
33
10 Черноморец (Балчик) Черноморец (Балчик)
27
8
7
12
22:31 (-9)
31
11 Лудогорец 2 Лудогорец 2
27
8
4
15
28:40 (-12)
28
12 Ботев (Гълъбово) Ботев (Гълъбово)
27
6
9
12
25:31 (-6)
27
13 Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград)
27
7
4
16
26:46 (-20)
25
14 Кариана (Ерден) Кариана (Ерден)
27
6
6
15
23:37 (-14)
24
15 Несебър Несебър
27
5
9
13
28:47 (-19)
24
16 Добруджа Добруджа
27
4
9
14
14:32 (-18)
21
  • Промоция
  • Плейоф промоция
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

Още по темата
  • копирано
  • 2
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 403

Добави коментар ›› Коментари (1)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
cska
(Гост) 1
отговор
08 май 2019 | 13:52

ботев ще легне на монтана за да може тирето да стой само в а група .. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                Втора лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Арда с контрола преди мача с Поморие
                
                
                  Арда с контрола преди мача с Поморие

                 
                
              

              

                
                  
                  Монтана може да изпусне петима
                
                
                  Монтана може да изпусне петима

                 
                
              

              

                
                  
                  Мацата под въпрос за Локо (ГО)
                
                
                  Мацата под въпрос за Локо (ГО)

                 
                
              

              

                
                  
                  Защитник на Локо (ГО) напуска тима
                
                
                  Защитник на Локо (ГО) напуска тима

                 
                
              

              

                
                  
                  В Пирин обнадеждени за спасението
                
                
                  В Пирин обнадеждени за спасението

                 
                
              

              

                
                  
                  Феновете на Локо (София): Дела трябват, не думи
                
                
                  Феновете на Локо (София): Дела трябват, не думи

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА 1948 би и изравни Арда, "червените" пият шампанско за ЧРД на ЦСКА (снимки)
                
                
                  ЦСКА 1948 би и изравни Арда, "червените" пият шампанско за ЧРД на ЦСКА (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Мъри Стоилов празнувал със Стойне Манолов промоцията на Царско село
                
                
                  Мъри Стоилов празнувал със Стойне Манолов промоцията на Царско село

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА 1948: Днес нашата голяма любов ЦСКА празнува 71 години!
                
                
                  ЦСКА 1948: Днес нашата голяма любов ЦСКА празнува 71 години!

                 
                
              

              

                
                  
                  Монтана си върна второто място
                
                
                  Монтана си върна второто място

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Обявиха съдията за мача на сезона в Първа лига
                
                
                  Обявиха съдията за мача на сезона в Първа лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Девойките ни отстъпиха на силна Испания (снимки)
                
                
                  Девойките ни отстъпиха на силна Испания (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Славия с жест към феновете
                
                
                  Славия с жест към феновете

                 
                
              

              

                
                  
                  Херо: Освен Левски имам и други възможности за работа
                
                
                  Херо: Освен Левски имам и други възможности за работа

                 
                
              

              

                
                  
                  Бразилец от ЦСКА-София взе български паспорт
                
                
                  Бразилец от ЦСКА-София взе български паспорт

                 
                
              

              

                
                  
                  Кметът на Враца с нов мандат начело на Ботев
                
                
                  Кметът на Враца с нов мандат начело на Ботев

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев (Пд) тренира веднъж на ден до мача с Берое
                
                
                  Ботев (Пд) тренира веднъж на ден до мача с Берое

                 
                
              

              

                
                  
                  Илия Груев отрече за споразумение с Вердер
                
                
                  Илия Груев отрече за споразумение с Вердер

                 
                
              

              

                
                  
                  Три месеца по-късно: Ел Мастро продължава да се води старши треньор на ЦСКА-София
                
                
                  Три месеца по-късно: Ел Мастро продължава да се води старши треньор на ЦСКА-София

                 
                
              

              

                
                  
                  Проблеми за Берое преди мача с Ботев (Пд)
                
                
                  Проблеми за Берое преди мача с Ботев (Пд)

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Ясното послание на Васил Божков
10 септември 2018

Започваме по същество с една от най-важните новини в последните дни в българския футбол. Когато един от най-успешните собственици в съвременната история на ЦСКА обяви, че отново ще инвестира във футбола, професионалният ...









							
							
						

						
						






Новият любимец на Надежда
19 април 2019

Цветомир Вачев е сред най-талантливите футболисти в родната Втора лига. Крилото на Локомотив (София) прави силно впечатление с изявите си в Надежда през този сезон и от зимата насам има четири попадения в седем мача за ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •