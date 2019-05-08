Мартин Великов ще ръководи Литекс - Монтана

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Втора лига
Съдийски назначения за 28-ия кръг от Втора футболна лига:
10 май, петък от 18:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Валентин Желев Добрев
10 май, петък от 18:00 часа
ФК Ботев Гълъбово - ФК Царско село 2015
ГС: Румен Красимиров Христов АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Йордан Иларионов Дурчев
11 май, събота от 15:30 часа
ФК Литекс - ПФК Монтана 1921
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Николай Тодоров Петров
11 май, събота от 18:00 часа
ОФК Несебър - ФК Локомотив 1929
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Красимир Здравков Стойчев
11 май, събота от 18:00 часа
ОФК Пирин ЕООД - ФК Черноморец Балчик
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Алексей Иванов Николов
11 май, събота от 18:00 часа
ФК Кариана - ПФК Добруджа 1919
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Красимир Драганов Драганов
11 май, събота от 18:00 часа
ФК Арда - ОФК Поморие
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Йордан Веселинов Гулев
12 май, неделя от 18:00 часа
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Пенчев Йорданов АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Тихомир Димитров Костовски
Втора лига
28 кръг, събота 11 май
Литекс
15:30
Монтана
8 халф
10 вратар
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(Гост) 1
отговор
ботев ще легне на монтана за да може тирето да стой само в а група .. Рейтинг: 0 0