Звездата на Ducati в MotoGP с дебют в DTM с Audi (видео)

Дови последва примера на двукратния DTM шампион Матиас Екстрьом, параолимпийския герой Алекс Занарди и рали шампиона Себастиен Ожие, които през 2018 година бяха гостуващи пилоти в шампионата. “It will be nice to race at Misano, I live less than 70km from the track” – @MotoGP star @AndreaDovizioso, who has had his first taste of our Audi RS 5 DTM. See more when he races in the @DTM at @circuitomisano from June 7–9. @DucatiMotor #OwnEverySecond #DTM #DTMMisano #ranDTM pic.twitter.com/e2RHQydY0g — Audi Sport (@audisport) May 8, 2019 Претендентът на Ducati за титлата в MotoGP в последните години Андреа Довициозо ще участва в кръга от немския DTM шампионат на пистата "Мизано". 33-годишният италианец ще кара Audi на мястото на внука на двукратния шампион във Формула 1 Емерсон Фитипалди – Пиетро. Младият талант не може да стартира в кръга на "Мизано", тъй като задълженията му с Ф1 отбора Хаас се дублират. Вместо на "Мизано", Фитипалди ще изпълнява функциите си на резервен пилот за Хаас по време на състезателния уикенд за Гран При на Канада.Дови последва примера на двукратния DTM шампион Матиас Екстрьом, параолимпийския герой Алекс Занарди и рали шампиона Себастиен Ожие, които през 2018 година бяха гостуващи пилоти в шампионата. Това не е първото автомобилно състезание за Дови – той стартира на финала на Lamborghini Super Trofeo във Валенсия през 2016 година и стигна до победата в Pro-Am класа. OFFICIAL! MotoGP star @AndreaDovizioso will race in the DTM for @audisport at Misano, June 7-9! #DoviDrivesDTM pic.twitter.com/eEhlOdjK04 — DTM (@DTM) May 8, 2019 На "Мизано" миналата година Дови надви MotoGP шампиона Марк Маркес и си тръгна с победа. Участието му в DTM ще се състои между състезателните уикенди на MotoGP в Италия и Барселона - 7 - 9 юни.

