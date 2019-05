Бокс Кобрата замина за САЩ, готов е за битката с Джени Суши 08 май 2019 | 13:00 - Обновена 0



"Задачата е лесна - коментира пред "България Днес" предстоящата битка извън ринга мениджърът на Пулев Ивайло Гоцев. - Знаем какво Кубрат не е направил. Имаме адвокати и сме напълно спокойни. Нищо по-специално няма да се случи."



При положителен развой на ситуацията Пулев ще се качи отново между въжетата в края на юни. Той планира мач срещу съперник от Топ 20. В момента неговият екип е в напреднали преговори с потенциалния опонент. Според информация на изданието вариантите са Роберт Хелениус (Фин) и Кристиан Хамер (Гер). За този двубой Пулев ще се готви отново в Лас Вегас.

View this post on Instagram A post shared by Jenny SuShe (@jennysushe) on Apr 11, 2019 at 9:05am PDT "Нека да мине изслушването на 14 май и ще излезем с официално съобщение за следващите планове - добави Гоцев. - Противникът не е по-слаб от Богдан Дину, който направи много сериозен трилър."



Кубрат Пулев е получил и оферта да се бие с Антъни Джошуа на 1 юни. Лично Еди Хърн е предложил на българина да замени хванатия с допинг Джарел Милър.



