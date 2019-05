НБА Пол Джордж претърпя операция на дясното рамо 08 май 2019 | 11:58 0



копирано

Крилото на Оклахома Сити Тъндър Пол Джордж ще пропусне началото на предсезонната подготовка, съобщиха от клуба от Националната баскетболна асоциация. Джордж е претърпял операция на дясното рамо, а скоро време му предстои подобна, но по-малка процедура на лявото рамо. ESPN Sources w/ @RoyceYoung: OKC’s Paul George underwent rotator cuff surgery to repair right shoulder tendon and minimally will miss start of training camp. Also, Russell Westbrook had procedure to repair torn ligament in finger on his left hand. Story: https://t.co/MjOptEBobl — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 7, 2019 Бившият играч на Индиана получи травмата в дясното рамо през февруари и това значително повлия на представянето му до края на редовния сезон и в първия кръг на плейофите, в които Оклахома отстъпи пред Портланд. Хирургическата интервенция ще попречи на Джордж да играе и за националния отбор на САЩ на предстоящото през септември световно първенство в Китай. От Оклахома обявиха, че и гардът Ръсел Уестбрук е претърпял операция на пръст на лявата ръка, но се очаква да се възстанови напълно в най-кратки срокове. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 274

1