Христо Златанов с втори трофей като ръководител, Пиаченца отново в елита

View this post on Instagram

Complimenti ai ragazzi del @gassalespiacenza che dopo aver dominato l'intera stagione coronano il sogno di tornare a giocare nella massima serie della pallavolo italiana. Benvenuti in #SuperlegaCredemBanca! #CredemBanca #SerieA2CredemBanca #playoff #pallavolo #volley

A post shared by Credem Banca (@credem) on May 6, 2019 at 3:19am PDT