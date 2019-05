Лека атлетика Българин е глобалният победител в индивидуалните рънове на Wings for Life 07 май 2019 | 16:04 - Обновена 0



Една от чудесните за България новини след края на събитието е, че именно наш сънародник стана глобален победител в индивидуалните рънове на Wings for Life. Името му е Мартин Кръстев и той успя да даде своя принос за каузата с цели 42,78 км.



Спортен хъс и силна мотивация съпътстваха участниците и в двата български града (София и Сливен) преди, по време и след края на събитието. За хората в Сливен денят беше още по-специален, тъй като те за първи път регистрираха участие в глобалната карта на Wings for Life World Run.



Атмосферните условия позволиха на всички бягащи да дадат най-доброто от себе си, като много от тях направиха повече от една обиколка по трасетата, преди виртуалната кола преследвач да ги застигне.

Най-добър резултат на организираното в София бягане постигнаха Ценка Гарова и Емил Енев със съответно 22,4 и 21,4 изминати километра. Веселин Георгиев и Георги Балулов са участниците, с най-много изминати километри в Сливен - 15,2 и 12,8 км.



Към организираното в Борисовата градина бягане се присъединиха и част от лицата, които застанаха зад каузата през 2019. Сред тях бяха Радо Янков, който измина 18 км Никола Абаджиев-Коки - с регистрирани 18 км, Иван Христов и Бранимир Кенанов.



Весо Овчаров, който за поредна година застана зад кампанията като нейно лице, също се включи в бягането като индивидуален участник с APP Run от Олюдениз, Турция.



Евгения Кусева, Влади Гюров и Георги Киряков, който пристигна специално от Тополовград, за да се включи в инициативата, за поредна година с много хъс и силен ентусиазъм, стартираха заедно с всички останали участници и дадоха своята подкрепа за каузата. Към отбора на Георги Киряков се присъединиха и много деца, част от които също изминаха разстоянието от Тополовград до София, за да бягат за тези, които не могат. Един от най-големите отбори по време на събитието беше този на фитнеси Pulse, част от който бяха и двете лица на кампанията - Иван Христов и Бранимир Кенанов.



Като част от подготовката за голямото си предизвикателство - 1000 км през България, Северна Македония и Албания, Краси Георгиев също се включи в бягането в Борисовата градина и измина 5 км, с които даде своя принос към каузата на Wings for Life.

Големият победител в Wings for Life World Run 2019 е руснакът Иван Моторин. Той успя да даде своя принос за каузата с 64,4 изминати километра, които регистрира на събитието в Измир, Турция. При дамите най-добър резултат постигна също представител на Русия - Нина Зарина. Тя успя да пробяга дистанцията от 53,7 км в швейцарския град Цуг.



По време на Wings for Life World Run в Цуг се случи и друго необикновено събитие - 28-годишният Дейвид Емзи, който след претърпян инцидент се учи отново да ходи благодарение на фондация Wings for Life, взе участие в бягането и измина 400 метра без чужда помощ.



Именно Дейвид е сред неоспоримите доказателства, че постигнатите резултати и събраните средства от 2019 ще бъдат много важни за учените, които провеждат изследвания и са на път да доведат докрай мисията на фондация Wings for Life гръбначните увреждания да станат напълно лечими.



