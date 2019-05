Диего Годин се разплака на прощаване с Атлетико (видео)

Diego Godin started crying, then announced: "I'm going to leave Atlético Madrid, these are my last days here. Thanks to everyone, it has been my family". He's going to join Inter Milan on next days. #Atleti #Inter #transfers pic.twitter.com/S2aYtGR9Z5

“Атлетико бе моето семейство, моят клуб, моят дом. Много е трудно да кажа сбогом. Времето, прекарано тук, беше прекрасно, благодаря на всички”, сподели Годин. “Най-прекрасната фаза от моята кариера и моя живот приключва. Горд съм да бъда част от историята на този клуб”, добави ветеранът.

Diego Godin: "Atleti have been my family, my club and my home. It's very hard to say goodbye. I had a wonderful time and I wanted to thank all of you.



"The most beautiful phase of my career and my life comes to an end. I'm proud to have been a part of this club's history." pic.twitter.com/rKLoVDRJpH