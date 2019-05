Жена на украински футболист шокира с гола снимка в Instagram

View this post on Instagram

Добрый вечер ) обещала написать об отеле для тех, кто любит Турцию как я . Три года подряд , мы свой летний отдых проводили в Maxx Royal Kemer . Мы очень любим этот отель и всем довольны ) Честно говоря , не думала , что есть ещё что то такого уровня , но посетив Regnum , поняла что ошибалась ) . Очень достойная альтернатива с огромной территорией и богатым ландшафтным дизайном За 4 дня отдыха , я почти нигде не гуляла но краем глаза видела много интересных мест по дороге на пляж Песок привозной , белый .. но к сожалению море уступает Кемеру Грязновастенько. . На счёт еды : Я была в шоке , мы ни разу небыли в ресторанах Аля Карт , так как основной за один вечер не обойти Огромнейший выбор блюд ! Рыба , Мясо , морепродукты во всех интерпретациях ) просто WOW Тут , конечно , Regnum вне конкуренции . Номера классные , на уровне Несколько бассейнов . Ааа и самое важное , для детей просто все , что только поделаешь . Цены норм Советую)

A post shared by Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) on May 6, 2019 at 10:10am PDT