Играч на Балкан е най-добър в Купата на ФИБА Европа

Интересен факт е, че други двама от Балкан - Алекс Гаврилович и наставникът Небойша Видич останаха на 1% от това да спечелят класациите за най-добър център и треньор. Микейл Хопкинс направи много силно представяне в турнира на ФИБА Къп и записа средно по 14,7 точки, 8.3 борби, 2.4 асистенции и 2.1 блока на мач. Освен това той се нареди на трето място по коефициент в турнира - 19.4 и четвърти по борби, а отборът от Ботевград стана първият български отбор, стигнал Топ 16 във ФИБА Къп.

.@MikaelHopkins did it all for the overachieving Balkan Botevgrad this season. The fans have named him the Best Forward in the #FIBAEuropeCup!



https://t.co/AinF9gEu5a pic.twitter.com/LK6zpMyj5Y — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) May 7, 2019 br /> В анкетата за най-добро крило Хопкинс изпревари дори двамата финалисти - Кукс (втори, 18.9%, 1 656 гласа) от Вурцбург и Рашoн Томас (трети, 17.2%, 1511 гласа) от Динамо Сасари.

