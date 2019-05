НБА Хардън и Дюрант вкарват както никога досега 07 май 2019 | 14:45 0



Според специалистите по статитистика, Хардън и Дюрант са първите двама противници в цялата история на Лигата, които записват по 35 или повече точки средно на мач след първите четири мача в плейофна серия.

Harden and Durant are scoring machines.



According to @EliasSports this is the 1st time in NBA history that opposing players have averaged 35+ PPG in the first four games of a playoff series. pic.twitter.com/Zc7WwVfBFX — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 7, 2019

Средните показатели на Хардън досега в полуфиналите на Запад са 35.8 точки, 7.3 борби и 5.0 асистенции, докато Дюрант се отличава с 36.0 точки, 5.0 борби и 4.5 асистенции.

1