Ван ден Беек: Финал ще е постижение, но много по-важно е да не изневерим на марката ни "Тотален футбол"

Холандците имат преднина от 1:0 след първото действие от мача с ранния гол на атакуващия полузащитник Дони ван де Беек, а в сряда са домакини и на реванша.





"Ние сме длъжни да останем концентрирани, както бяхме и преди, да бъдем спокойни и да си играем нашата игра, коментира авторът на попадението от първата среща Ван де Беек пред официалната страница на Аякс.



Но треньорът на "аяксите" Ерик Тен Хаг също идва под известно напрежение в Англия, като вниманието е много по-заострено след отстраняването на Реал (Мадрид) и след това Ювентус с Кристиано Роналдо на четвъртфиналите. За него също е важно Аякс да не изневерява на стила си.



"Играхме с прекалено много дълги топки. Това не е нашата игра и не е нашето качество, заявява още Ван де Беек. Аякс не успя да покаже концепцията си за "тотален футбол", каквато е запазената марка на клуба и школата.

Around 10,000 Tottenham Hotspur supporters are expected to arrive in Amsterdam for the club's @ChampionsLeague semi-final clash with AFC Ajax. #THFC



@StandardSport pic.twitter.com/YvlTDrpciL — Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) 7 май 2019 г. Все пак отборът може да бъде спокоен, че това просто е било лош момент със 165 отбелязани гола във всички турнири през сезона. Тимът върви към требъл, след като в неделя размаза Вилем II I 4:0 във финала за Купата на страната и води по голова разлика в Ередивизие над ПСВ Айндховен.



"Фокусът е върху това, в което сме по-добри. Не сме длъжни да мислим прекалено много и стадионът трябва да е зад нас. Знаем, че сме съвсем близо до финала. Видяхме това срещу Реал (Мадрид), видяхме го и в груповата фаза срещу Байерн (Мюнхен), че можем да създадем трудности за всеки противник. Трябва да сме сигурни, че сме топ, но също така и да се наслаждаваме на играта си като отбор, казва още авторът на победния гол в Лондон.

Tottenham Hotspur striker Harry Kane is the favourite to score the first goal in the @ChampionsLeague semi-final tie against AFC Ajax. #THFC



@StandardSport pic.twitter.com/chBsY5pQKX — Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) 6 май 2019 г. Тази генерация на Аякс иска да се сравнява с поколението на Йохан Кройф, спечелило три европейски клубни титли от 1971-а до 1973-а година, а също и онази от 90-те години, които вдигнаха Купата през 1995-а година и достигнаха до финала сезон по-късно.



Но както стана преди две десетилетия, този отбор също скоро може да се пръсне, ако играчите поемат към по-богати европейски отбори. Което означава, че за тях този шанс е както първи, така и последен.



Халфът Френки де Йонк е на 21 години и вече е капариран от Барселона за следващия сезон. Заедно към него може да се присъедини и централният бранител Матайс де Лихт (на 19), а големи трансферни спекулации има и за 22-годишния плеймейкър и безспорно най-силен играч на тима в момента Дони ван де Беек. Русокосият здравеняк може да играе както зад гърба на централния нападател, така и на крилото.

All eyes on Ajax. #MondayMotivation #COYS pic.twitter.com/1xbZngtoiu — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 6 май 2019 г. При успех на финала на 1 юни на “Уанда Метрополитано” техен съперник може да бъде Барселона на Лионел Меси или Ливърпул.



