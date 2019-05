Баскетбол Грузинец наследи Дончич като №1 в Евролигата 07 май 2019 | 13:49 0



Goga Bitadze is just the third center to win the Rising Star Trophy, he averaged 12.1 points, 6.4 rebounds and 2.3 blocks per game for an average performance index rating of 16.3 #GameON https://t.co/WhDOBrHr5J pic.twitter.com/DT0qRKWkkS — EuroLeague (@EuroLeague) May 7, 2019

19-годишният Битадзе е сочен като сигурен избор в първия кръг на тазгодишния Драфт на НБА. В тринадесетте си мача за Будучност в Евролигата той постигна средно по 12.1 отчки, 6.4 борби, 2.3 чадъра и 1.2 асистенции за малко повече от 24 игрови минути на двубой. Средният му коефициент на ефективност бе 16.3 пункта.



За последно център бе печелил наградата през 2006 година, когато Андреа Барняни взе приза, а след това бе избран под №1 в Драфта на НБА. През последните два сезона пък №1 неизменно бе Лука Дончич.



