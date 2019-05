ММА Пресконференция преди SFC 8 - The Matrix (видео) 07 май 2019 | 13:32 0



копирано

Бойците от SFC 8 - The Matrix в присъствието на президента на Spartacus Fight Championship Георги Анадолов проведоха официална пресконференция преди галавечерта в “Зимен дворец” в София на 12 май. Александър Цонев и Цветан Чолев продължиха закачката си по линия Зайчето срещу Върколака, като с това отново повишиха очакванията за битката си в тежка категория. @@@ “Бижутата” на SFC 8 - The Matrix Албена Ситнилска и Теодора Кирилова демонстрираха увереност, че ще успеят да пренесат успехите си от редица международни турнири и в клетката в “Зимен дворец”. Камен Георгиев ще се изправи срещу сериозен опонент от Великобритания, а Мартин Стоичков и Крум Папанов обещаха да направят битката си основното събитие на галавечерта. Гледайте пълен запис от пресконференцията на SFC 8 - The Matrix:

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 83

1