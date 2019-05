Испания Овермарс разкрил на Юве къде отива Де Лихт 07 май 2019 | 13:25 - Обновена 0



| Matthijs de Ligt will go to FC Barcelona. The relationship between AFC Ajax and the Catalan club are excellent.



[@romeoagresti ] pic.twitter.com/OOk5Sqq07f — Culé Source (@CuleSource) May 6, 2019

По непотвърдена информация базовата сума, която каталунците ще заплатят за Де Лихт, се равнява на 80 милиона евро. Подобно на сделката за Френки Де Йонг, в сделката са заложени и множество бонуси. Италианското издание съобщава, че Овермарс е разкрил въпросната информация на колегата си от Юве Фабио Паратичи по време на двубоя между техните отбори в четвъртфиналите на Шампионската лига.







19-годишният Де Лихт е в основата на невероятното представяне на Аякс този сезон. Холандският тийнейджър счупи редица рекорди по пътя на амстердамския колос към полуфиналите в ШЛ, както и към вече спечелената титла в Ередивизи.

