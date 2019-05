Тенис В Куинс се надяват да видят Мъри 07 май 2019 | 13:17 0



Преди турнира в Мелбърн бившият номер 1 в света обяви през сълзи, че след “Уимбълдън” ще се откаже от тениса. Той претърпя операция на бедрото през януари. През март Анди обяви, че не усеща болка, но допълни, че шансовете му да играе на домашния турнир от Големия шлем са “по-малко от 50%”.



Andy Murray could make his return to tennis at @QueensTennis after the tournament’s organisers held a wild card for the three-time Grand Slam champion.



https://t.co/APpKOgwPn2 pic.twitter.com/PQxKg6GsmN — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) May 7, 2019

Турнирът в Куинс започва на 17 юни. Участие са потвърдили трима от топ 10 - Кевин Андерсън, Хуан Мартин Дел Потро и Стефанос Циципас. Шампионът от миналата година Марин Чилич, Стан Вавринка и Ник Кирьос също са дали заявка за турнира.

