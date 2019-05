НБА Джеймс Хардън изведе Хюстън до успех срещу шампиона Голдън Стейт 07 май 2019 | 10:42 - Обновена 0



"Ракетите" водеха с девет точки, но след това шампионите реализираха седем безответни точки при 110:108 само 19 секунди преди края на четвъртия период. Хардън реализира един наказателен удар 11.5 секунди преди финалната сирена, но Уориърс хвана отскочилата топка при втория фаул, но Стеф Къри отново пропусна далечната стрелба. Веднага след това Голдън Стейт направи нарушение срещу Крис Пол, който реализира един път от линията за наказателни удари само 2.9 секунди преди финала на двубоя.

"Our motto is keep fighting."



James Harden and the Rockets have knotted things up at 2 games apiece!



Хюстън постигна две домакински победи над шампионите след две поражения при гостуванията.



Кевин Дюрант вкара 34 точки за тима на Уориърс, а неговият съотборник Къри добави още 30 точки.



Пи Джей Тъкър се отличи със 17 точки за победителите, а Ерик Гордън вкара още 20 точки за Хюстън.



Мач номер 5 между двата отбора ще се играе в сряда вечерта, а домакин е Голдън Стейт.

