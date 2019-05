ММА Кормие: Интересувам се само от мачове с Миочич и Джон Джоунс 07 май 2019 | 10:20 0



копирано

Right now on the #HelwaniShow the champ @dc_mma to talk about his rematch with @stipemiocic https://t.co/biPo6vvnUh — Ariel Helwani (@arielhelwani) May 6, 2019

Кормие има два мача с Джоунс. Той загуби и двете срещи, като резултатът от втората беше отменен заради положителен допинг тест на настоящия шампион на UFC в лека-тежка категория. Шампионът на UFC в тежка категория Даниел Кормие определи своите цели. Той иска да се бие само с двама противници - Стипе Миочич и Джон Джоунс. Американецът вече има насрочен мач с първия. Битката ще се проведе на UFC 241 и ще бъде реванш на техния първи мач.Кормие има два мача с Джоунс. Той загуби и двете срещи, като резултатът от втората беше отменен заради положителен допинг тест на настоящия шампион на UFC в лека-тежка категория.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 231

1