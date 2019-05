ММА Конър нарече Хабиб и неговите приятели "мръсни, миризливи плъхове" 07 май 2019 | 10:16 0



Mixing alcohol with drugs is a bad idea @TheNotoriousMMA. Tweeting under influence and then deleting your tweets became your habit. You weren't very talkative in the cage with @TeamKhabib, were you? pic.twitter.com/LgAsQd82fD — MMA TEAM DAGESTAN (@MMATeamDagestan) May 7, 2019

"Трима от "Отбора мелдоний" вече бяха хващани със забранени вещества. Ислам, Зубайра и Маирбек. Всички те са мръсни и миризливи плъхове", написа в "туитър" Макгрегър. Малко по-късно той изтри своя пост.

Причината за реакцията на ирландеца беше анонса, че на галаевчерта UFC 242, която ще се проведе през септември в Абу Даби, ще участват шестима дагестанци. Това са Нурмагомедов, Ислам Махачев, ЗубайраТухугов, Абубакар Нурмагомедов, Маирбек Тайсумов и Зелим Имадаев. "Смесването на алкохол с наркотици е лоша работа, Конър - отвърнаха дагестанците в туитъра на техния отбор. - Да пускаш туитове под влияние, а след това да ги триеш, стана твой навик. Не приказваше много, когато беше в клетката с Хабиб, нали?"

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт"

