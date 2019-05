Бокс Тайсън Фюри намекна за край на кариерата 07 май 2019 | 10:13 - Обновена 0



Working the bag with the little boy trying to do the same, bless him https://t.co/eptMdzJisl — TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 6, 2019

"Иска да ме нокаутира. Мисля, че е добър боксьор", каза още Фюри. Бившият световен шампион по бокс за професионалисти Тайсън Фюри намекна, че скоро може да приключи със своята кариера. Британецът призна, че планира да направи само още няколко мача. Следващият ще бъде на 15 юни в Лас Вегас срещу Том Шварц."Имам намерение да направя още три мача и след това да сложа край", каза Фюри.Той определи своя следващ съперник като "гладен лъв"."Иска да ме нокаутира. Мисля, че е добър боксьор", каза още Фюри.

